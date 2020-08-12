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壹傳媒股價續飆 兩日升11倍

2020-08-12 列印
　　壹傳媒老闆黎智英涉勾結外國勢力危害國家安全、煽動、串謀詐騙罪被捕，壹傳媒股價連續第二日急升，曾飆至一點九六元，大升六點七倍，最後全日升幅收窄至三點三倍，收報一點一元，是升幅最大股份，成交額則屬第三高。壹傳媒過去兩日共升十一倍。壹傳媒表示，董事會已知悉近期公司股價及成交量波動，經可聯絡董事合理查詢後，確認並不知悉導致價格及成交量波動的任何原因。據悉，除有大戶購入，推高股價外，亦有散戶追貨支持。

　　其他媒體股亦造好，其中毛記葵涌升近一點一倍，收報一點五五元，最高曾升至二點三八元。萬華媒體公佈，出售共六百七十五萬股毛記葵涌股份，相當於毛記葵涌全部已發行股本約百分之二點五，出售所得款項約一千○四十萬元。交易完成後，所持有毛記葵涌權益由百分之七點五降至百分之五。

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