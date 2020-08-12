  • 2020年8月12日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 黎智英周庭國安法新冠肺炎芝加哥

日報新聞 > 港聞

續留任與否 民主派內部分歧

2020-08-12 列印
續留任與否 民主派內部分歧
Previous Next

　　全國人大常委會通過第六屆全體立法會議員延任不少於一年。二十二名民主派立法會議員重申，政府提請人大決定是毫無必要，並與《基本法》第六十九條「每屆任期四年」的規定相違，褫奪近四百五十萬選民的恒常選舉權。對於民主派議員是否留任，民主黨涂謹申指，泛民內有不同意見，有要求續任監察政府，亦有人提倡總辭，但「暫時聽到希望全部反對派議員留得低嘅聲音佔多少少。」

　　他又指，民主派仍須討論，並指若不參加來年議會，憂慮議會缺乏反對聲音。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd