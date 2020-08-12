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美股中段升248點

2020-08-12 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二八四○四點，升二百四十八點；納指則報一○九三四點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見三十五點○二港元，升零點九二港元；騰訊則見五百一十四點二二港元，升零點七二港元。紐約期金報每盎司一千九百五十三點八美元，跌八十五點九美元；紐約期油則報每桶四十二點二六美元，升零點三二美元。
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