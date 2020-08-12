  • 2020年8月12日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 黎智英周庭國安法新冠肺炎芝加哥

日報新聞 > 港聞

再有印傭染疫 曾與十多名外傭同住

2020-08-12 列印
　　本港再有一名印傭確診新冠肺炎，她曾與十多名外傭同住位於旺角的宿舍，其後到新僱主居住。另外，荃灣楊屋道街市一名凍肉檔員工確診，該街市昨晚提早關門大清洗。

        衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名四十歲女印傭在上月十六日至二十三日曾在筲箕灣照顧一名婆婆，其後於上月二十三日到本月三日，與十多名外傭同住在位於旺角長旺道長興大廈九樓的宿舍。她本月二日起不適，翌日入住新僱主在大角咀的住所。僱主安排外傭作檢測其後確診，曾與該外傭同住及接觸的人需檢疫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd