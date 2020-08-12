衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名四十歲女印傭在上月十六日至二十三日曾在筲箕灣照顧一名婆婆，其後於上月二十三日到本月三日，與十多名外傭同住在位於旺角長旺道長興大廈九樓的宿舍。她本月二日起不適，翌日入住新僱主在大角咀的住所。僱主安排外傭作檢測其後確診，曾與該外傭同住及接觸的人需檢疫。
再有印傭染疫 曾與十多名外傭同住
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名四十歲女印傭在上月十六日至二十三日曾在筲箕灣照顧一名婆婆，其後於上月二十三日到本月三日，與十多名外傭同住在位於旺角長旺道長興大廈九樓的宿舍。她本月二日起不適，翌日入住新僱主在大角咀的住所。僱主安排外傭作檢測其後確診，曾與該外傭同住及接觸的人需檢疫。
周庭涉營運「攬炒」團隊 黎智英疑為金主
壹傳媒老闆黎智英涉勾結外國勢力危害國家安全等罪名而被捕一案，內情曝光。同案被捕的前香港眾志成員周庭等人，涉營運網上「我要攬炒」團隊，黎智英疑透過多個途徑向團隊提供過百萬資助。 警方前晚前往周庭位於大埔...
2020-08-12
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雙方簽署醫療合作備忘 美衞生部長高調晤蔡英文
在中美關係緊張之際，美國衛生部長阿扎爾展開並其訪台行程。昨早他與總統蔡英文會面。阿扎爾讚揚，台灣在抗疫取得巨大的成功，他又傳達總統特朗普對台灣的強烈支持。蔡英文就感謝美國總統特朗普，以及美國友人肯定台...
2020-08-11
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黎巴嫩總理內閣總辭息民憤
貝魯特港口倉庫發生大爆炸災難引發連日反政府示威和騷亂後，一月才就職的黎巴嫩總理迪亞卜，周一宣佈他和他領導的內閣提出總辭，以求平息民憤。總統奧恩已要求迪亞卜的政府擔當看守角色。 迪亞卜周一晚上發表電視演...
2020-08-12
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外望山海雙景 雍怡雅苑廣闊大廳閒逸清新
大埔沿吐露港一帶建有不少低密度豪宅，就如雍怡雅苑依山伴海，環境清幽，這次介紹為該屋苑的外望吐露港海景洋房，3房雙套房設計，實用面積約2319方呎，屋內裝潢以白色及木系為主，顯得大方雅致。 雍怡...
2020-08-12
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俄疫苗面世一度刺激大市 杜指曾升360點 收市倒跌
俄羅斯新冠肺炎疫苗成功面世，市場對疫情憂慮紓緩，以及美國總統特朗普可能削減資本利得稅，杜指及標普500指數早段向上，連升八個交易日，其中杜指曾漲逾360點，標普則高見3378點，距離歷史高位3393點...
2020-08-12
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意甲歐聯最後希望 「大」無畏
祖雲達斯和拿玻里歐聯十六強相繼出局後，阿特蘭大肩負為意甲球會爭標重任。今晚八強中立場對巴黎聖日耳門。阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達盛傳被祖雲達斯新帥派路看中，為爭取轉會籌碼此子，必傾全力撕破聖日耳門防線，主勝去馬。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 杜雲沙柏達與哥倫比亞同胞路爾斯梅利爾以十八個意甲入球，並列球隊首席射手，惟後者季尾狀態回落多作後備，故今晚攻破聖日耳門大門的重任落在杜雲沙柏達身上。此子最後五輪意甲交出兩入球一助攻狀態不俗，近日又盛傳他成老婦人挖角目標，據報身價高達五千萬歐羅（約四億六千萬港元），為前途和球會着想...
2020-08-12
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家享地道意菜
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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首做男一劇 網民籲罷睇 森美獨家剖白：尊重每一個人諗法
去年嘅社會運動，森美多次有感而發，亦曾試過喊住做電台節目！由他處男擔正嘅無線新劇《過街英雄》將於下周一晚八時半首播，因為政見不同，有網民要求TVB停播，甚至發起罷睇行動。對於首部男一劇捲入顏色風波，森...
2020-08-12
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社論——禁晚市堂食欠理據 ￼
港府延長多項限聚令一周，直至本月十八日為止，其中禁餐廳晚市堂食已施行多次，愈來愈多市民不滿，反映這項措施不得人心。 食肆晚市「禁堂食令」一出，飲食界經營陷入困境，苦不堪言。其後當局以疫情惡化為由，加碼連早午市也禁堂食，怎知實施兩日，市民無處進食，社會群情洶湧，政府急急收回成命，轉為早午堂食二人一枱，反映官員制定政策時考慮不周，莫視打工一族在外用膳的需要。 食衞局局長陳肇始昨天接受傳媒訪問時稱：「實施全日禁堂食令，先發現原來好多人仲要返工。」反映官員離地，並無體恤市民所需。實情是大部份市民為口奔馳，疫情下天天上班，晚上打工者亦不少，許多人要到食肆吃飯後再開工，禁晚市堂食，怨聲...
2020-08-12
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馬會歷史性暑期播海外賽
因應二○一九新型冠狀病毒疫情所影響，英國、法國和新加坡的賽期亦作了不少調整，以致賽事延後至六月後才陸續上演，而原本在今年五月二十三日舉行的新加坡克蘭芝一哩賽日，將改於本周日舉行。 由於香港賽馬會在馬季完結前早將一個轉播配額留給新加坡，於是經獲得政府批准後，周日馬會將歷史性首次在暑期間安排越洋轉播，預計必大受歡迎。 越洋轉播賽事一向深受馬迷歡迎，特別是一眾熱愛賽馬的傳統馬迷，不少傳統馬迷認為，由於暑期沒有本地賽事舉行，轉播海外大賽正好繼續為他們這群忠實馬迷提供在家娛樂，而且亦可跟進一些頂級賽駒之動向及演出，因不少外地佳駟，在不久將來有機會到港出賽。 馬迷興趣有增無減 事實上，...
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