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珠海居民率先恢復澳門遊

2020-08-12 列印
　　內地與澳門疫情緩和，內地將分階段恢復辦理內地居民到澳門的旅遊簽注，首階段由今天起將辦理珠海居民赴澳旅遊簽注。兩星期後再擴大到廣東省全省居民。若內地及澳門疫情形勢持續向好，則由下月二十三日起，恢復辦理所有內地居民赴澳門旅遊簽注，包括團隊旅遊、個人旅遊簽注。不過，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員，及十四天內有疫情中、高風險地區旅居史的人申請。

  旅遊促進會總幹事崔定邦指「好替澳門高興」 ，香港與澳門關係密切，澳門可為香港先作示範。他建議政府可安排健康碼與全民檢測一齊推行，令市民提早適應，崔定邦相信未來一兩年全球旅遊都會與健康檢測掛鈎。



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