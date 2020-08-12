  • 2020年8月12日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 黎智英周庭國安法新冠肺炎芝加哥

日報新聞 > 港聞

醫管局將在亞博館增400病牀

2020-08-12 列印
　　醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，局方將擴充亞博館的社區治療設施，包括在二號展館增加四百張病牀，相信在未來一周內準備就緒，另將在其他展館增加一千張病牀，並增設組裝式負壓病房，相信可分流無病徵或輕微病徵的新冠肺炎病人。

　　醫管局亦與發展局合作研究將於亞博館旁邊的空地興建兩層高臨時醫院，預計落成時間以月計。楊諦岡稱正擴大病毒篩查，預計會找到更多病徵輕微甚至無病徵的確診者。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd