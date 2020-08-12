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再擴大社區檢測涉4.4萬人

2020-08-12 列印
　　因應疫情發展和衞生署的轉介，民政事務總署昨宣佈即日起再擴大社區病毒檢測服務範圍，為個別樓宇居民提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，涵蓋二十二幢樓宇，以及部份村屋，涉及約四萬四千人。

        涉及的樓宇和屋邨分佈多區，包括黃大仙區竹園北邨松園樓、油尖旺區大角咀大同新邨大公樓、沙田區美林邨美楓樓和顯徑邨顯慶樓、元朗區南坑村和天澤邨澤星樓、西貢區將軍澳彩明苑彩富閣和富寧花園第六座、荃灣區象山邨秀山樓、九龍城區德朗邨德瑞樓，以及葵青區長康邨和長青邨青松樓。

        民政總署表示，這些樓宇和屋邨屬風險較高的住宅樓宇。這次主要集中於個別樓宇，以便集中資源早日找出隱性傳播鏈。

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