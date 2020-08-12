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疑管教孫兒起爭執 家婆割傷媳婦被捕

2020-08-12 列印
■家婆報稱頸痛送院治療。
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　　牛頭角一單位發生婆媳口角演變成亮刀傷人案，昨午一時許，七十二歲姓黃婦人與四十四歲姓謝媳婦，在牛頭角下邨常富樓一單位，疑因管教其孫兒瑣事婆媳發生爭執，其間有人突然情緒激動，拿起一把刀揮舞及揚言尋死，混亂中謝婦手部遭利刀割傷。警方到場調查後，案件列傷人及刑事恐嚇拘捕家婆，她報稱頸痛，事後與受傷媳婦送院治療。

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