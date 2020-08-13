相約車上交收中伏 網購名錶劫案頻生 「勞」迷被搶63萬

二手名錶備受追捧，惹起劫匪垂涎，相關搶劫案近日頻生。一名手錶發燒友透過網上平台洽購三隻共值逾六十萬元勞力士，他昨晨零時應約到達大埔一個停車場，登上「賣家」的私家車廂交收，期間有兩車駛至，八名持刀賊人把事主拖落車毆打，搶去其身上六十三萬元後逃去，「賣家」卻不知所終。警方在觀塘拘捕一名男子，涉串謀行劫。



以為網購名錶卻「中伏」的事主姓何，現年二十七歲，居於大埔泰亨村，是一名手錶發燒友。消息稱，何早前在網上平台見有「賣家」放售三隻共值約六十三萬元的「勞力士朱古力地通拿」（Daytona），聯絡「賣家」，相約在泰亨村鄉公所對開露天停車場交收。



昨凌晨零時許，「賣家」駕私家車抵達停車場，事主登車與「賣家」查看名錶，期間，突然有兩輛私家車駛至，八名戴頭套及持刀的男子下車，打開「賣家」私家車的門，強行拖出姓何事主，繼而拳打腳踢，搶去其載有六十三萬現金的斜揹袋。眾賊人得手後登回兩部私家車絕塵逃去，何見賊人逃去於是報警。



警員到場時，「賣家」已駕車離開。案中事主被毆輕傷，接受救護員治療後無大礙，他拒絕送院。



警員封鎖現場調查，檢獲一個頭套、一對手套及一條手繩，疑為賊人棄下。



警拘一漢涉串謀打劫



昨早約十時，多名探員重返現場蒐證，並翻查附近的「天眼」錄影追緝賊人。據村長向傳媒透露，泰亨村內有人從事手錶買賣生意，他估計賊人可能認識事主，或洞悉事主身懷巨款，暗中埋伏搶劫。警方昨日在觀塘拘捕一名二十一歲姓何男子，涉串謀行劫。



上月底至本月初先後發生三宗涉及名錶的搶劫案。上月二十三日晚上，一名鐘錶店東主在尖沙咀加連威老道遭四名南亞漢毆劫，搶走一隻約值一百四十萬元Richard Mille名錶。本月一日凌晨，一名二十三歲男子在天水圍鳳降村被四賊狂斬七刀，搶去其值約一百六十萬元的Richard Mille名錶。上周二，四十七歲工程師在東鐵大圍站與「買家」交收值約二十七萬元的「勞力士玫瑰金地通拿」時，遭兩漢斬傷並搶去手錶。