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【英國升學】英國五所優質男女公立寄宿學校

2020-08-13 列印
【英國升學】英國五所優質男女公立寄宿學校
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　　英國教育標準局（Ofsted）會定期對每所公立學校進行審核，範疇包括教學質量、學生的行為和安全領導、管理質量等。根據 Ofsted 的報告，為大家挑選出5個評級良好或以上的寄宿學校給家長參考。詳情：https://bit.ly/31CyRJb
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