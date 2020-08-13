﻿確診外傭曾住長興大廈﻿﻿ 業主拒合作礙追蹤接觸者﻿

外傭宿舍爆發新冠肺炎疫情的危機，令人關注。前日確診的一名印傭，曾租住旺角長興大廈九樓一個單位，但該單位的業主不合作，令衞生防護中心追蹤同住者遇上困難。中心呼籲，近日新聘請外傭的僱主，應詢問傭工最近曾否入住長興大廈，以防病毒入屋，中心亦會為曾入住者安排檢測。



本港昨日新增六十二宗確診個案，有六十一宗屬本地感染，當中二十八宗源頭不明，另有三十多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，每日確診數字有浮動，或與交樣本和檢測的時間有關，雖然整體趨勢正緩慢下跌，但速度始終較慢，加上仍有不少源頭不明個案，疫情未算是徹底回落。



張竹君：疫情未算徹底回落



前日確診的印傭曾於上月二十三日到本月三日，與約八名外傭同時租住旺角長旺道長興大廈九樓一間宿舍。張竹君指出，有關單位並非由外傭公司負責，而是由一個業主出租的留宿處所，每晚收費數十元，未必設有入住紀錄，而業主亦拒合作，導致當局追蹤密切接觸者遇上困難。她呼籲，近日新聘請外傭的僱主，應詢問傭工最近曾否入住長興大廈。



同時，再多一名外傭染疫。張竹君稱，該印傭上月二十四日離開舊僱主，上月二十五至三十一日入住位於銅鑼灣希雲大廈七樓的外傭宿舍，中心已聯絡上當時同住的五位外傭，正安排檢測。就早前曾有入住同一大廈九樓的印傭染疫，張指兩名確診印傭互不相識，亦居於不同樓層，認為兩宗個案無關連。新確診印傭的新傭主家中十一人須送檢疫。



貨櫃碼頭多五人確診



此外，葵涌貨櫃碼頭群組擴大，新增五人染疫，累計有十四名碼頭工作人士中招。張竹君指，患者並不集中在一個碼頭，他們並不相熟，或曾共用休息室更衣，中心會陸續為葵涌貨櫃碼頭數千名工作者安排檢測。水務署粉嶺塘坑三號食水配水庫工程地盤亦新增兩人確診。



此外，本港昨日再多四名病人不治，累計六十三人病逝。



