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政府派咽拭子套裝居民坦言不識用

2020-08-13 列印
政府派咽拭子套裝居民坦言不識用
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　　政府擴大新冠肺炎社區檢測的服務範圍，提供一次自願免費檢測，向居民免費派發咽拭子採樣套裝，但有不少居民向傳媒坦言不懂自行檢測採樣，可能放棄檢測。

　　民政署昨日在黃大仙竹園邨松園樓放置告示板，通知居民派發咽拭子採樣套裝，未見有市民排隊領取。現場有職員向街坊講解使用方法，但有市民指講解不清楚。有長者坦言不太懂採樣方法，不清楚有沒有信心做到。亦有居民指深喉唾液採樣只是「吐口水就可以了」，拭子採樣要在喉嚨上方和舌頭「掃幾下，真的會反胃。」

　　民政總署因應疫情發展擴大服務範圍，有關計劃涵蓋多區共二十二幢風險較高的住宅樓宇，涉及約四萬四千人，有助衞生防護中心找出隱性傳播鏈。

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