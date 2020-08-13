政府派咽拭子套裝居民坦言不識用

RB萊比錫教練拿格斯文堪稱造星高手，中堅歷卡斯蘇尼和射手迪姆華拿正是其得意之作。今晚歐聯八強在葡萄牙里斯本鬥馬德里體育會，這名三十三歲人氣少帥將展開新一輪造星企畫，對象便是中場尼干古，此子能傳擅射可勝任多個位置，將帥勢合力領軍淘汰受疫情影響的牀單軍團，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 拿格斯文只得三十三歲，但一六至一九年執教賀芬咸期間，一手捧紅當時名不見經傳的歷卡斯蘇尼，這名身型高大卻用球能力出色的中堅一七年鯉躍龍門加盟拜仁慕尼黑。拿帥今季入主萊比錫，又將迪姆華拿改造成入球效率極高的射手，今夏轉投車...

2020-08-13