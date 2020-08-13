  • 2020年8月13日 星期四
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美股中段升253點

2020-08-13 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二七九四○點，升二百五十三點；納指則報一一○二○點，升二百三十八點。滙控美國預託證券價格見三十六點○六港元，升零點三一港元；騰訊則見五百二十七點○六港元，升六點五六港元。紐約期金報每盎司一千九百五十四點七美元，升八點四美元；紐約期油則報每桶四十二點二一美元，升零點六美元。
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