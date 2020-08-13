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記協去函批評警篩選傳媒

2020-08-13 列印
■警方周一進入壹傳媒大樓搜查。
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　　香港記者協會昨日去信警務處處長鄧炳強，批評警方周一在壹傳媒大樓搜查期間，拒絕包括香港電台等部份媒體進入傳媒採訪區，做法與篩選傳媒無異，漠視本港一直重視的公平原則，營造「親疏有別」，嚴重踐踏新聞自由，要求警方盡快取消自行定義篩選「可信媒體」採訪的措施。

        此外，外國記者會去信入境處長區嘉宏，指留意有報道指處方或就外媒記者簽證申請引入新程序，促請處方澄清，並要求處方確保新程序不會限制記者在內地及香港的採訪自由。

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