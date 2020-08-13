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《環時》：港將恢復內地轉機服務

2020-08-13 列印
　　內地《環球時報》引述一位接近香港國際機場方面的消息人士透露，香港機場將很快恢復到內地的轉機服務，有望為回內地旅客提供更多便利。

　　香港機場在今年六月一日起逐步恢復轉機服務。於六月十五日起，旅客可以同一張機票乘坐由不同航空公司營運的航班，於香港國際機場過境或轉機，但香港國際機場現時還未恢復過境，或轉機往來任何中國內地目的地的服務。

　　對於有關注會否因旅客增加，產生播毒風險，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指沒有詳細資料，拒絕評論短期內重開轉機服務是否合適。

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