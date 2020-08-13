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跨境貨車司機 入境須示粵康碼

2020-08-13 列印
　　深圳市口岸辦公佈今日凌晨起所有跨境貨車司機入境時必須出示粵康碼憑證。另中港跨境陸路交通業界指停運半年多，促政府發放兩億元支援業界。

　　深圳市口岸辦指經粵港雙方溝通協商，跨境貨車司機今日起入境前，應在「粵省事」程序中完成申報，包括詳細香港居住地址、收貨單位地址、內地手機號碼等。跨境司機在申報運輸任務信息後入境，按照申報的路線進行點對點運輸，完成後立即返港。入境後全程必須佩戴口罩，作業範圍僅限大灣區九市內。 另外，政府二月起關閉內地香港多個口岸，港跨境陸路停運半年多，多名中港跨境陸路交通業界代表昨促請政府發放兩億元支援業界。中港澳直通巴士聯會陳宗彝解釋，業界共有逾二千一百多輛大巴及七人車，平均每月每部車固定成本為五萬元，兩億元資助將可令他們能撐多二至三個月。

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