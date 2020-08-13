七成文職婦女 疫下壓力大增

香港文職及專業人員總會婦女事務委員會八月初訪問一千五百多位，年齡介乎二十一至六十歲的女性，近七成受訪者認為自己在疫情期間壓力大增，近三百七十人因失業及減薪停薪而導致財務出現困難，高達九成六人擔心在疫情下採購及買餸，一半人認為街市人流擠逼，會加大感染風險。



該會監事長郭偉强指出，約七成受訪者指主要生活壓力為缺乏正常社交生活，因婦女缺乏機會與朋友外出分享生活困難，加上晚間禁堂食等，令照顧家庭的婦女增添每晚煮食的壓力，建議政府為婦女提供線上線下的情緒支援、安排網上親自活動等。



近九成受訪者希望政府增加經濟援助，並安排普及病毒檢測。該會委員譚美普認為，環境衛生和接觸錢幣也是受訪者到街市採購的憂慮之一，逾千位受訪者希望加密清洗街市；建議政府對街市實行人流管制，提供足夠的消毒設施。



