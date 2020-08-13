  • 2020年8月13日 星期四
  • 29º
  • 87%
熱門： 黎智英新冠肺炎童黨粥店周庭

日報新聞 > 港聞

賀一誠：恢復自由行有望復甦澳門經濟

2020-08-13 列印
■澳門行政長官賀一誠昨率領多名官員到訪北京。
Previous Next

　　澳門行政長官賀一誠昨率領多名官員到訪北京，商論推動粵澳橫琴深度合作區，和抗疫防疫等合作。由於香港疫情反彈未能恢復跨境人員來往，賀一誠強調不是排除香港，而是等香港疫情緩和時再一起做。內地逐步恢復與澳門人員正常往來，消息利好濠賭股發展，金沙中國、永利澳門、新濠國際等股價連續兩日上升。

　　澳門訪京團會逗留六天，期間會拜訪商務部、國家衞健委等十多個部委，就推動粵澳深度合作區及防疫抗疫等合作進行交流。賀一誠指主要談及穩定澳門經濟，不會與中央部委討論賭牌續約事宜。賀一誠指現難以評估自由行重開後，澳門旅遊業的恢復情況，他指沒有遊客導致澳門百業蕭條，失業率上升，希望經濟在自由行恢復下可望逐漸復甦。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd