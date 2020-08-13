競委會：海港聯盟服務或損顧客利益

競爭事務委員會完成本港四大貨櫃碼頭公司合組「香港海港聯盟」的調查，競委會就聯盟的三個主要市場，即國際轉運市場、駁船轉運市場及門戶港市場，評估聯盟會否在這些主要市場引起反競爭效果，競委會指聯盟在葵青門戶港市場相當可能引起競爭疑慮，而其餘兩個市場則不大可能引起競爭問題。



聯盟同意作出多項承諾



競委會認為聯盟在葵青門戶港市場的市場佔有率非常高，二○一八年擁有超過九成的佔有率，而現時市場上亦欠缺其他可明顯替代的服務供應商。因此，聯盟可能會提高收費或降低服務水平，損害顧客利益。



因應競委會的調查，聯盟同意作出多項承諾，包括設定收費水平上限等，為期八年，競委會認為這些承諾有助釋除疑慮，將作公開諮詢至本月底，再考慮是否接受，之後或會中止調查。



