﻿議員續任免宣誓﻿﻿鄭松泰同意延任﻿

全國人大常委會決定，現屆立法會延任不少於一年，直到下屆立法會任期開始為止。民主派早前指仍需時討論是否留任，熱血公民鄭松泰則率先表態會延任一年，更指泛民如不留任，應永遠不參選。



對於所有現屆議員可免宣誓續任，港大法律學院首席講師張達明形容是中央的「高招」，令泛民內部分裂，爭辯是否留任。當中熱血公民鄭松泰昨率先表態，稱會延任一年。他指若民主派討論後決定一起不留任，立場應該更清晰，不應參與以後的選舉，而非只是今次的延任。



四空缺未有計劃補選



傳統泛民政黨要抉擇議會屬留或離，公民黨主席梁家傑說：「現時明顯需要我們守著每一個關口；需要我們團結及需要我們做的事，就去做，我傾向應該上車。」



政府發言人表示，第六屆立法會議員在未來一年繼續履行職責時，毋須再次宣誓。至於立法會目前仍有四個空缺議席，包括新界東兩席、香港島及勞工界各佔一席，但為了防疫及符合選舉公平、公開的要求，現階段沒有計劃在二○二一年換屆選舉前進行補選。



特首林鄭月娥昨日約見多個建制派政黨。民建聯主席李慧琼在會後表示，希望立法會可盡快召開特別會議，商討與疫情有關的事項；新民黨葉劉淑儀則指政府未來一年既要抗疫，亦要處理有關選舉的安排。另外，工聯會、經民聯及自由黨則倡議多項抗疫補貼。



此外，全國政協副主席梁振英接受新華社訪問說，常委會的決定合理和合法，也得到大多數市民支持，相信特區政府未來能集中精力做好防疫工作，促留任的立法會議員能按《基本法》要求，切實履行職責。



