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特朗普不考慮再與華貿談

2020-08-13 列印
特朗普不考慮再與華貿談
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　　美國總統特朗普（圖）昨日表明，不考慮與中國展開第二階段貿易協議，形容本與國家主席習近平關係良好，但新冠肺炎疫情之後，兩人關係不再融洽。中國外交部副部長樂玉成則強調中美關係不能中斷，他隨時準備好與美方同行對話。

  特朗普接受美國傳媒訪問時形容曾與習近平的關係良好，還稱讚對方是紳士，但中國未能遏止疫情傳播，並隱瞞早期疫情訊息，兩人已有一段時間沒對話，關係亦不再融洽，故不考慮與中國展開第二階段貿易談判。特朗普又批評民主黨總統參選人拜登的對華態度軟弱，如讓他在大選中勝出，中國將擁有美國，美國人亦不得不學習中文。

        樂玉成接受內地傳媒訪問時表示，隨時準備好跟美方對話，強調中美對話不能中斷，並要聚焦合作如在抗疫、經貿等務實領域；中美關係不能遭極少數反華勢力帶錯方向，要回歸理性務實。

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