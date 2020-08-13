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港府暫停德法移交逃犯協定

2020-08-13 列印
■港府批評德法將司法合作政治化，損害彼此之間開展司法合作的基礎。
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　　特區政府昨日宣佈，根據中央人民政府的指示，暫停履行與德國的移交逃犯協定，及擱置與法國正待生效的移交逃犯協定，又批評兩國將司法合作政治化，損害彼此之間開展司法合作的基礎。

  政府發言人指，德國及法國以《港區國安法》等事項為藉口，分別單方面暫停履行與香港的移交逃犯協定，公然干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，特區政府對此堅決反對。港德移交協定在○六年五月簽訂，○九年四月生效；而港法移交協定則在一七年四月簽訂，尚未生效。

  英國、加拿大、澳洲及紐西蘭早前宣佈暫停與港移交協定，港府其後作出同等反制措施。

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