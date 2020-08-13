  • 2020年8月13日 星期四
  • 29º
  • 87%
熱門： 黎智英新冠肺炎童黨粥店周庭

日報新聞 > 港聞

遮仔會資產轉投中資銀行

2020-08-13 列印
遮仔會資產轉投中資銀行
Previous Next

　　美國財政部早前宣佈制裁十一名中港官員，包括前任及現任警務處處長盧偉聰及鄧炳強。俗稱「遮仔會」的香港警察儲蓄互助社(見圖)周一向社員發信，指近日有不少社員擔心受外國措施影響，自今年五月起，已陸續將存於外資銀行的資產和投資，轉至多間中資銀行，相關工作仍在進行中。

        信中提到在社會事件、新冠肺炎疫情及中美角力下，本港下半年經濟極為波動，強調互助社財政及資產穩健，會保護資產。

        香港警察儲蓄互助社於一九八一年註冊成立，主要為在職和退休警員提供存貸服務，截至今年六月底，社員人數合共逾四萬五千人，總資產值高達一百一十五億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd