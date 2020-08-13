安排泰籍女疫市酒店開工 ﻿警﻿﻿搗跨境賣淫集團﻿﻿﻿拘五人

警方偵破一個跨境一條龍賣淫集團，疫情下專門安排泰籍女子以旅遊身份來港，並安排她們在酒店與客交易。警方前日採拘捕行動，在油麻地酒店拘捕九名男女，當中包括集團骨幹成員。



警方表示，西九龍總區重案組近期得悉一個本地賣淫集團，透過網上作出招攬，聲稱可於於油麻地一間酒店提供泰籍女子性服務，讓顧客進行電話預約。探員蒐證後，前日展開代號「勇猛」的掃黃行動，經派人員到一間目標酒店「放蛇」，警方昨日派員成功「放蛇」，在該酒店內拘捕相信為賣淫集團骨幹成員的二男三女，年齡介乎三十三至六十五歲，及四名泰籍女子年齡介乎二十一至二十八歲。警方行動中檢獲漱口水、現金及信用卡等物品。



警方相信集團利用泰國的中間人，安排泰籍女子持旅遊簽證到港，派專車接送並安排入住酒店，再安排顧客到房間進行交易，又安排洗衣店為她們更換毛巾。警方相信被捕五名集團骨幹成員未有黑幫背景，但仍調查是否有黑幫在幕後操控。集團活躍了一年，每月營業額約三十萬元，每次交易八百元，泰籍女子可分帳三百五十元，其餘歸集團；今次被捕的泰籍女子，因疫情關係延續簽證留港。她們涉嫌在酒店違反逗留條件及入境已超過三個月。現時疫情下，旅遊簽證只可入境三十日。警方相信行動中已瓦解一個跨境賣淫集團。



此外，警方前日突擊搜查尖沙咀及油麻地兩間酒店，在酒店內拘捕八名內地非法入境女子（二十三至三十八歲），疑在酒店內向客人提供性服務，但相信被捕女子與該跨境賣淫集團無關。



