﻿長興大廈外傭宿舍﻿﻿ 負責人家屬也確診﻿

旺角長興大廈九樓一出租單位曾有確診新冠肺炎印傭暫住，但出租者沒有登記住客，負責人亦不承認曾出租單位，令衞生防護中心追蹤同住者遇上困難。該負責人的家人昨日確診，中心相信患者與早前染疫的印傭有關，個案已交警方跟進。



本港昨日新增六十九宗確診個案，有六十五宗屬本地感染，當中三十三宗源頭不明，另有少於二十宗初步確診。早前確診的一名印傭，曾於上月二十三日到本月三日暫時租住旺角長旺道長興大廈九樓一個單位。單位負責人的一名家人昨天確診，患者為三十歲女子，本月九日發病，並非居住在長興大廈，聲稱甚少到訪有關單位。但衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，新確診者與早前染疫印傭有關連。



昨增69宗確診個案



張竹君表示，目前仍在追蹤染疫印傭的同住者，但入住人士沒登記，負責人亦不承認曾出租單位，中心將個案交由警方及其他相關部門跟進。她再次呼籲近日新聘請外傭的僱主，應詢問傭工最近曾否入住長興大廈。同時，荃灣張大偉僱傭中心再多兩名印傭確診，她們曾與早前染疫的印傭同住，均在檢疫中心驗出對病毒呈陽性反應。



此外，一名警察機動部隊男警員於本月九日已是初步確診，至昨日列為確診。張竹君解釋，負責檢測的私人化驗所送漏該警員的樣本到政府化驗所，需要衞生署主動追問才收到樣本，形容個案「比較例外」，相信對方不是故意。她提及與該警員一同在粉嶺蝴蝶山受訓的百多名同袍之檢測結果均呈陰性，四十多名密切接觸者會送檢疫。



中電龍鼓灘飯堂廚工染疫



中華電力屯門龍鼓灘發電廠飯堂一名廚師確診，中電會為龍鼓灘發電廠飯堂、青山發電廠飯堂及附近相關設施消毒，而龍鼓灘發電廠飯堂暫停開放。水務署粉嶺塘坑配水庫工地再多一人染疫，群組累計五人確診。前天初步確診的東區醫院內科護士、聯合醫院精神科護士，以及衞生署牌照科護士亦在覆檢後確診。



另外，再多三名患者不治，累計六十六人病逝。



