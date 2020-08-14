碼頭群組續擴散 派3000樣本瓶篩查

葵涌貨櫃碼頭昨日再多一名維修人員經大型檢測確診，群組累計十八人染疫。衞生防護中心相信，有患者在換衫或食飯時沒戴口罩播毒，亦不排除社區感染。中心已在碼頭派發三千個檢測樣本瓶，主要是給予戶外工作人士。



衞生防護中心指貨櫃碼頭範圍大，確診個案分散，不是所有員工處於同一個工作地點，亦很多時獨自工作。她稱，員工較常在休息室有接觸，故較大機會因此傳染。



中心又指，不排除有碼頭員工可能在社區受到感染後，在休息室更換衣服或進食時沒戴口罩而傳播病毒，加上碼頭的更衣室地方不大，換衣服時很容易觸碰到其他人的衣服或毛巾。她呼籲，碼頭人員盡量不要除口罩，並在可行情況下保持社交距離。



