中山公園實驗室 最多日檢50萬樣本

曹蘇傑指出，內地廣泛採用口咽拭子和鼻咽拭子採樣，需要大量醫護人員近距離接觸市民，但樣本準確性較高，目前在香港會推薦以口咽拭子自採樣。氣膜「火眼實驗室」每天可檢測十萬個樣本瓶。若採用「三混一」或「五混一」的混檢方式，六百名檢測人員每天三班輪流工作，檢測能力可提升至每天三十萬至五十萬。
政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，衞生署要推出清晰自行採樣指引，相信年輕人跟足指引可容易對鏡採樣。但他擔心，長者及小朋友手部較不靈活，認為政府要安排人手為以上兩類人士採到質素較好的樣本。
深圳從巴西入口的急凍雞翼驗出新冠肺炎病毒，消息震驚港澳。有本港凍肉入口商指出，自從今年四月巴西全球最大凍雞肉廠爆發疫情，多名工人染疫後，港人對巴西凍肉的需求下降，該入口商入貨量跌至總貨量的一成。 巴西...
2020-08-14
中美關係緊張持續，美方這次瞄準孔子學院。彭博報道，美國國務院擬要求獲中國資助的孔子學院登記為「外國使團」。美國國務卿蓬佩奧和捷克總理巴比什會面時，大肆批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權，又指中國在全球...
2020-08-14
很多地區都因應環保而推行節省食水措施，美國也不例外。美國總統特朗普就多次抱怨美國製花灑頭，指其水流太弱，以致無法好好地洗頭。多次抱怨終見成果，美國能源部提議放寬對於花灑頭規格的省水要求。不過環保團體隨即批評，建議將會浪費大量水和能源，增加溫室氣體排放。 據外媒報道引述特朗普早前訪問俄亥俄州的工廠時表示，指打開花灑後要浪費二十分鐘以上來洗頭。他形容，花灑頭的水是滴出來的。 能源部因而建議放寬對於花灑頭的省水要求，提議如落實，未來製造商便可提供備有多個噴嘴的淋浴器，而每個噴嘴分別出水量維持每分鐘最多二點五加侖。
2020-08-14
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心1座高層E室成交，面積639方呎，三房間隔，減至878萬沽出，呎價13740元，據悉，買家為自用客。原業主於97...
2020-08-14
美國的就業數據優於預期，但在疫情之下，投資者仍觀望，數據對美股支持不大。美股三大指數周四早段個別發展，杜指曾跌123點，見27853點，標普指數接近持平，納斯達克指數則曾升近1%。 美國公佈，...
2020-08-14
拜仁慕尼黑七年前歐聯四強合計7:0蹂躪巴塞隆拿一幕，今晚或於葡萄牙里斯本舉行的八強戰重演。皆因前者眾志成城，早已重練當年大屠殺戰術，相反敵軍正值多事之秋，狀態大勇的射手羅拔利雲度夫斯基勢率這支德國班霸大勝，昂首躋身四強，客勝放心捧場。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周六凌晨3:00直播） 一二至一三球季拜仁歐聯四強兩回合計7:0擊潰巴塞，決賽更擊敗多蒙特完成三冠王創舉。事隔七年，前者以大熱姿態再次衝擊大耳朵盃，場上領袖由舒韋恩史迪加改為羅拔仔，這名波蘭中鋒本季各戰線四十四場獨取五十三球，還有八次助攻，平均每六十三分鐘製造一球，該隊名宿夏文...
2020-08-14
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
新冠肺炎疫情持續，家住西貢的劉青雲和太太郭藹明（Amy）唔敢鬆懈，加上西貢近月有多宗確診，所以兩公婆日前快閃西貢市中心超市「補倉」，Amy仲戴上「Lab用安全眼鏡」雙重護目，兩公婆由揀到畀錢只用咗10...
2020-08-14
隨着大量新冠肺炎病毒的研究面世，它的「真面貌」愈來愈為人了解，其中一個特性，是可以長期存活在低溫的表面上，故凍肉產品或是潛在播毒的媒介。內地已多次從進口凍肉產品驗出新冠病毒，港府不能掉以輕心，必須嚴密把關，加強抽驗入口凍肉，不要出現漏洞讓病毒闖關。 研究顯示，新冠肺炎病毒可以在物件的表面存活，視乎物件的質地，存活期不同，但低溫環境下病毒的存活時間，可以年計！科學家建議，觸摸過任何平面，最重要是徹底清洗雙手，不要觸摸眼口，並要徹底煮熟食材才進食。民間智慧出現更多防範招式，有主婦十分細心，購買凍肉後，用酒精塗抹包裝消毒，再放入雪櫃保存，確保萬無一失。一理通，百理明，為了剷除冰凍...
2020-08-14
蔡明紹昨晨復操，他大約六點到場，先策騎沈廐「總統之星」和「超霸神駒」在大圈快跳，然後走到烽火台，跟在場練馬師傾談，隨後再返回停機坪，策騎容廐「歡喜心」快跳，課後落馬時再與幾位騎師及副練傾談，正當他準備離場前，遇到羅富全，兩人再密斟一番。蔡明紹上季取得二十四場頭馬，已是近六季最佳成績，相信今季有足夠支持，頭馬數字有望繼續回升。 馬場浮世繪
2020-08-14