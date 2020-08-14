中山公園實驗室 最多日檢50萬樣本

華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑前日接受《新華社》訪問，指十六個氣膜「火眼實驗室」已於上周五在中山紀念公園體育館搭建，前五個實驗室亦於本周二（十一日）設置設備和通過測試，全部檢測儀器於本周內搬進去。



曹蘇傑指出，內地廣泛採用口咽拭子和鼻咽拭子採樣，需要大量醫護人員近距離接觸市民，但樣本準確性較高，目前在香港會推薦以口咽拭子自採樣。氣膜「火眼實驗室」每天可檢測十萬個樣本瓶。若採用「三混一」或「五混一」的混檢方式，六百名檢測人員每天三班輪流工作，檢測能力可提升至每天三十萬至五十萬。



政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，衞生署要推出清晰自行採樣指引，相信年輕人跟足指引可容易對鏡採樣。但他擔心，長者及小朋友手部較不靈活，認為政府要安排人手為以上兩類人士採到質素較好的樣本。



