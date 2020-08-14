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美股中段跌39點

2020-08-14 列印
　　美國周四股市中段下跌，杜指報二七九三六點，跌三十九點；納指則報一千一百一十三點，升一百點。滙控美國預託證券價格見三十四點六九港元，跌零點七一港元；騰訊則見五百零八點三七港元，跌一點六三港元。紐約期金報每盎司一千九百五十九點九美元，升十點九美元；紐約期油則報每桶四十二點二八美元，跌零點三九美元。
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