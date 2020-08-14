上半年單程證移港大減半

政府統計處昨日公佈今年年中人口數字，香港人口的臨時數字為逾七百五十萬人，與去年同期數字比較大致維持不變。而單程證持有人的移入較去年同期的大幅減少了一半，為二萬二千人，統計處指，這是由於在疫情下，羅湖管制站自二月四日起暫停客運通關服務有關。香港過去一年錄得淨遷出逾二萬人，加上二萬二千名持單程證人士來港，淨遷移人口僅錄得一千二百人增長。



統計處數字顯示，去年年中至今年年中的人口自然增長為六百人，其中出生人數為逾五萬人，死亡人數為四萬八千人。另外，約有二萬人為其他香港居民的淨移出。而香港總人口七百五十萬人中，常住居民佔七百三十五萬人，而流動居民佔十五萬人。



當局又指，每次發表最新的人口數字為「臨時數字」，而經修訂的數字會在其後的六個月公佈。



