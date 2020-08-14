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兩尖子修讀港大人工智能及理學士

2020-08-14 列印
　　大學聯招昨日放榜，其中兩名尖子獲港大取錄，其中入讀人工智能（AI）的王遨研，中學時受Tesla創始人啟發，認定AI將成大趨勢，立志學習AI，在中四於香港人工智能（Artificial Intelligence HK）實習，翻譯複雜的AI概念並編撰成書，並在亞馬遜發行。他短期計劃設計一個書評程式，利用AI分析大數據。

　　另外，出身基層家庭，自小希望做科學家的陳展洪，將入讀港大的理學士，並獲入選港大與劍橋大學招生計劃，有機會到劍橋學習，取得由兩間大學頒發的四個學位。他指，家庭狀況本不容許他到外國留學，但有幸獲得獎學金資助，可應付到劍橋一年逾百萬的學費和生活費。

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