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單車賊搶女途人手袋

2020-08-14 列印
　　西貢大網仔路出現單車賊。昨清晨五時許，一名四十六歲姓楊女子上班途經黃麖地村對開時，三名踏單車男子突然趨近，其中一人踏至女事主身旁時，突然搶去她手袋，袋內有一千二百元現款及事主證件。三賊得手後踏單車逃去，劫案中女事主沒有受傷，她驚魂甫定後報警，警員接報到場一度在附近兜截可疑人，但未有發現，事後帶女事主返警署進一步調查及根據其描述追緝三名踏單車搶匪歸案。

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