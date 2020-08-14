壹傳媒股價續瀉41%

隨着大量新冠肺炎病毒的研究面世，它的「真面貌」愈來愈為人了解，其中一個特性，是可以長期存活在低溫的表面上，故凍肉產品或是潛在播毒的媒介。內地已多次從進口凍肉產品驗出新冠病毒，港府不能掉以輕心，必須嚴密把關，加強抽驗入口凍肉，不要出現漏洞讓病毒闖關。 研究顯示，新冠肺炎病毒可以在物件的表面存活，視乎物件的質地，存活期不同，但低溫環境下病毒的存活時間，可以年計！科學家建議，觸摸過任何平面，最重要是徹底清洗雙手，不要觸摸眼口，並要徹底煮熟食材才進食。民間智慧出現更多防範招式，有主婦十分細心，購買凍肉後，用酒精塗抹包裝消毒，再放入雪櫃保存，確保萬無一失。一理通，百理明，為了剷除冰凍...

2020-08-14