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壹傳媒股價續瀉41%

2020-08-14 列印
壹傳媒股價續瀉41%
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　　壹傳媒股價暴升後，前日急瀉四成，昨日續跌，最低位見零點三四元，較本周最高一點九六元，挫水八成二，收市報零點三八元，跌四成一，成交二點六九億元。

　　對於壹傳媒股價連日出現異常，證監會周二罕有地針對個別公司發聲明，指一直監察與壹傳媒相關的交易活動，並呼籲投資者謹慎行事。據悉，證監會及聯交所已開始行動，向證券界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。獨立股評人David Webb日前叮囑，買入壹傳媒股份並非支持公司，只是支持沽貨者。

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