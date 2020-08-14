﻿毋須遠赴法國學廚 在港修讀專業法國烹飪文憑課程

疫情反覆，很多市民長留家中，百無聊賴下重拾下廚之樂，在看到自己煮的菜式，家人朋友都吃得津津有味時，會有很大滿足感。可曾想過煮食不只是興趣？或許自己的廚藝不獨身邊人欣賞，還足以創造另一番事業。煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會，為香港帶來首個具完整架構的傳統法國專業烹飪文憑課程。修畢課程學員可獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練第五級證書」，有資格在法國開設法國餐廳或當執業廚師。



工餘修得法國廚師資格



開展全新事業



過去不少人為了精研法國廚藝，放棄家人及工作，遠赴法國，但自2014年起，煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier合辦法國專業烹飪文憑課程，學員可以全程於本地上課，不用再飛到外國上堂，這一點吸引到一眾藝人相繼報讀，包括梁祖堯、陳貝兒、梁詠琪、苟芸慧，「蜜兒廚房」創辦人蜜兒也因此報讀課程。



課程畢業生之一蜜兒，向來熱愛烹飪，四出拜師學廚，希望以烹飪為業，多年來開辦烹飪班及在專頁分享煮食知識，亦曾於各大媒體亮相顯身手。後來有感事業遇瓶頸，遂停下來進修，報讀煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會的法國專業烹飪文憑課程。蜜兒和很多香港專業人士一樣繁忙，因此課程最吸引她的是，在本地上課，並在晚上及週末進行，不會影響日常工作。專業人士可以趁疫情期間較空閒餘的時間，報讀課程發掘人生另一可能。



米芝蓮星級餐廳實習機會



由米芝蓮大廚親身授課



法國烹飪程序繁複，擺盤、刀工、運用食材等都一絲不苟，為了令學生掌握法國美食的藝術，課程由米芝蓮星級或國際知名大廚參與以英語授課，針對學員個人及全面性的培訓。擁有適當的爐具，才可以煮得一道精緻可口的法國菜，在設備極完善的煤氣烹飪中心上課，給予學生學盡法國煮食技巧的機會。於課程期間更有機會獲Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟高級米芝蓮大廚近距離學習，學以致用。



除了煮食技巧，課程還會教如何管理一間餐廳，最適合有志投身餐飲業或對烹飪有興趣的人。課程的教材和廚房規則都以法國廚王Auguste Escoffier（1846-1935）為藍本。 他被譽為「king of chefs and chef of kings」（廚師之王），對法國廚藝界影響深遠，課程傳承了他百年烹飪與管理經驗，數以萬計學生從中獲益良多。



「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」



課程 網上簡介會



內容：課程簡介、星級名廚導師示範及問答環節



日期：2020年8月23日（星期日） 時間：下午3:00-5:00



報名及查詢請致電2576 1535或6387 3157



（辦公時間由上午9時至晚上7時），或發送電郵至towngas.cooking@towngas.com



（資料由煤氣烹飪中心提供）