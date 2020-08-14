港台羅冠聰節目下架 稱有人涉違《國安法》遭通緝

對於港台特備直播節目《二○二○立法會選舉延後之戰》無法在港台網頁重溫，港台發言人昨日表示，由於有消息指，節目其中一名受訪者因涉及觸犯《港區國安法》被警方通緝，因此暫時安排節目下架。



已離港的前香港眾志創黨主席羅冠聰在社交媒體回應指，對此感到驚訝，質疑警方從未確認通緝消息，又形容即使他被通緝，是否等於沒有權利受訪，希望港台高層慎重檢視下架決定，以「對得住」他們的新聞專業。他又認為，節目只提及延後選舉及外國例子，並不涉及《港區國安法》。



羅冠聰質疑在受訪期間，港區人大代表葉國謙曾即場表露不滿，質疑港台是否投訴而將節目下架，反問新聞應服膺政權框限，還是求真及監察權力。



