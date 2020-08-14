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譚耀宗望民主派做實事　表現將成參選資格指標

2020-08-14 列印
■譚耀宗希望民主派「做好啲，重新做人」。
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　　人大常委會早前通過決定香港第六屆立法會議員繼續履行職責不少於一年，全國人大常委譚耀宗昨預計民主派會留在議會，希望他們「做好啲，重新做人」，不要再採取激進行為，因未來一年的表現，會成為下屆參選時，選舉主任考慮參選資格的指標。

　　對於人大決定沒提及被取消參選資格的四名現任議員能否延任，譚耀宗認為常委會只處理憲制層面的事情，不會「有權用盡」，既然香港有相關法例，應交由特區政府決定。《人民日報》發表評論文章指，人大決定是解決香港立法機關空缺問題的最恰當辦法，香港當務之急是「拋開區分求共對」。

　　除熱血公民議員鄭松泰已表明會留任，其他民主派議員仍未有決定。議會陣線毛孟靜擔心民主派如總辭，或影響選舉資格，以後無法參選。



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