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鍾南山團隊研發咽拭子採樣機器人

2020-08-14 列印
　　據廣州呼吸健康研究院指，中國工程院院士鍾南山團隊與中科院瀋陽自動化研究所，聯合開發「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」已研發完成，採集的拭子質量不差於人工採集，相信可以有效應用於臨牀。

　　為了避免醫護人員與患者因近距離採樣而感染，鍾南山研究團隊與中科院瀋陽自動化研究所，著手開發機械人為病人作咽拭子採樣。由蛇形機械臂、雙目內窺鏡、無線傳輸設備和人機交互終端構成。機械臂具有咽部組織接觸力的感知能力，利用雙目內窺鏡提供高清的立體解剖場景，可輕柔、快速地完成採樣任務。

　　研究院副院長李時悅接受內地傳媒訪問時表示，通過控制機械臂的力度範圍，可減少不良反應和拭子質量欠佳的問題。

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