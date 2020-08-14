屯門八童黨圍毆13歲少年被捕

少年拒請吃飯遭童黨圍毆。近日網上瘋傳一名白衣少年遭多名童黨圍毆短片，片段中見白衣少年遭多名童黨拳打腳踢及輪流起腳施襲。警方證實案發於上月尾，一名十三歲少年遭勒索後，在屯門兩度遇襲受傷報警。警方事後拘捕八名涉案有關童黨。



警方表示，案中遇襲事主十三歲，被捕八名涉案童黨年齡由十三至十五歲，全部為學生，分別來自五所學校，部分就讀同一學校。今年初，事主在屯門一屋邨籃球場打波時，認識其中五名被捕男童。至今年四月，其中一名男童向事主勒索七百元，聲稱要請他們吃飯，但事主沒有理會，並與他們疏遠。



至上月二十七日凌晨時分，事主路經兆康苑一間漢堡包連鎖快餐店外，被該五名童黨及另外三人截停，雙方為金錢問題爭執後，事主遭人施襲受傷。據悉，當時一度被要求輪流與對方單打「隻揪」，惟連番遭人擊倒及口面受傷流血。



事主負傷離開至附近紫田村對開涼亭休息時，不料對方仍然追上，並以拳腳圍毆事主，即使事主被打至倒地抱頭瑟縮一角，對方仍不放過，仍遭人腳踢。事主兩次遭施襲，均有人在旁邊拍攝。近日網上更瘋傳兩段事主遇襲的短片，其中一條短片長約兩分鐘，片中見有多名童黨向一名身材瘦削的白衣少年拳打腳踢，少年被毆至倒地抱頭，仍遭人施襲至少八次。其間聽到有人以粗言穢語辱罵少年，有人疑以黑幫語氣盤問少年及高呼：「到我打啦！」少年嘗試逃走，上衣被人扯爛及被推倒在地及用腳狂踢。



警方表示，事主遇襲當日報警，反黑組探員接手調查後，當日及翌日拘捕七名涉案男童，年齡介乎十三至十五歲，調查後案件列勒索及傷人處理。直至近日警方發現網上有事主遇襲短片流出後，探員前日再在屯門拘捕多一名涉案男童，全部被捕男童調查後，已獲准保釋候查。







