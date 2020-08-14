幼園前總監 偷拍女童如廁囚三月

幼稚園前總監馬祖堯於二○一四年偷拍女童如廁，早前被裁定製作兒童色情物品及管有兒童色情物品罪成，昨判刑。黃國輝裁判官不接納被告拍攝女童私處純屬意外，判處被告入獄三個月。被告獲准以二萬元保釋等候上訴，其間不得離開香港。



黃官不接納辯方稱當時女童被家傭「秤起」如廁，鏡頭才拍攝到她的私處的說法，稱任何人在自家住所安裝偷拍鏡頭，「根本已經預計到任何進入廁所人士都會被拍攝」。辯方稱案件拖延多時，對被告構成巨大精神壓力，黃官認為警方於前年十一月以不誠實取用電腦罪拘捕被告，因終審庭的判決一度撤控，再改控製作兒童色情物品，近期的延誤是因為疫情緣故，不認為能構成減刑因素，判處被告監禁三個月。



