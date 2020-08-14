  • 2020年8月14日 星期五
  • 32º
  • 72%
熱門： 特朗普秀茂坪街市雞翼新冠肺炎羅冠聰

日報新聞 > 港聞

餐廳塌假天花 壓中兩裝修工

2020-08-14 列印
■受傷工人送院治理。
Previous Next

　　尖沙咀發生塌假天花工傷人意外，昨午三時許，多名工人在梳士巴利道十八號一個商場內，為一間餐廳進行裝修工程期間，頂部一幅約七米乘三米巨形假天花，突然鬆脫塌下，在下面工作的兩名姓鄭及姓李男女工人，分別五十九及五十四歲，走避不及同被假天花壓中倒地受傷。

　　其他工人見狀，立即上前合力將兩傷者救出及報警求助。救護員到場為兩頭部受傷男女工人包紮及急救，兩人初時昏迷，經急救後甦醒及獲送院治療，無性命危險。警方封鎖現場調查後，相信事件無可疑，案件列作工業意外有人受傷處理，並通知勞工處跟進意外原因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd