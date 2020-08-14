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李柱銘等覆核求推翻手令

2020-08-14 列印
　　民主黨創黨主席李柱銘等五人因去年涉參與多場未經批准集結，被警方六月透過法庭手令搜查各人手機所有數碼內容。他們不滿手令調查範圍含糊，入稟申請司法覆核要求推翻手令。案件昨在高等法院審結，押後至本月內頒佈裁決。

         代表五名申請人李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒和楊森的資深大律師彭耀鴻，質疑有關手令允許搜查申請人手機內「所有數碼資料」，範圍無邊無際。彭續質疑手令只列出針對五人的控罪，但日期人物等資料欠奉，未能滿足《普通法》條件。至於裁判官批出手令時沒有聽取五人反對理由，並接受警方單方面申請，認為沒有逼切性跳過反對理由。

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