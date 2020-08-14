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洪水橋站八達通機故障 近萬客未獲八折優惠

2020-08-14 列印
　　港鐵自上月起推出八達通八折車費優惠，為期半年。但港鐵昨指輕鐵洪水橋站其中一個八達通出站拍卡機的設定有誤，近一萬名乘客或未能獲得八折車費優惠。受影響乘客可即日起，向港鐵辦理退款，並會獲贈兩張單程車票。

　　港鐵指出，由於輕鐵洪水橋站其中一個八達通出站拍卡機的設定有誤，乘客在上月一日至本月七日期間，如果使用該部拍卡機出站，或未能獲得八折車費優惠。事件涉約九千六百人次，每次車程牽涉未及扣減的車費為一毫至一元兩毫不等，總金額合共約七千二百元。全月通加強版和西鐵轉乘優惠的乘客不受影響。

　　港鐵就事件致歉，受影響乘客可以即日起到任何港鐵站或輕鐵客務中心辦理退款。港鐵稱已檢查輕鐵站所有同類型的八達通處理器，確定運作正常。

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