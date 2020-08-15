小龍迷籌備事蹟徑二期 包括10景點 李小龍《龍爭虎鬥》碼頭重現

今年是一代巨星李小龍八十周年誕辰，兼逝世四十七周年紀念，李小龍會正籌備包括十個地點的「李小龍事蹟徑二期」，包括電影《龍爭虎鬥》的拍攝場地。受疫情影響，本土遊發展更顯重要，李小龍會會長黃耀強相信日後落成時，能推動本土遊和吸引外國遊客前來。有旅遊業代表認為事蹟徑二期能吸引更多遊客前往，但建議應有更多配套措施。記者 黎杰朗



李小龍會在二○一三年，正值李小龍逝世四十周年紀念開通「李小龍事蹟徑一期」，包括其生前就讀的德信學校等六個地點，讓李小龍迷及市民回顧他在港生活的足迹。今年籌備的二期項目，包含十個新景點，會豎立標誌紀念牌介紹相關事蹟，包括位於油麻地茂林街及彌敦道二一八號的童年故居；而前嘉禾片場已改建為住宅，以及已停業的新樂酒店，都會與相關業主商討合作。事蹟徑二期的資金，會向電影發展基金申請。



黃耀強指在李小龍的經典電影中，與香港有關的場景離奇地少，但以經典論，則首選電影《龍爭虎鬥》的「韓先生之島」。他查證後發現實際拍攝地點是大潭道三十八號的浪琴園，當年為前行政立法兩局議員羅德丞之父羅文錦的家族大宅，雖已遷拆，戲中主角上岸的碼頭仍保留至今。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，在許多市民及遊客眼中，「李小龍」三個字在某程度代表了香港精神，相信二期能讓事蹟徑更完整，刺激本土遊和吸引遊客前往，但建議應有更多推廣、交通等配套措施。



冀港人學習不屈不撓精神



黃耀強透露，原定十一月與電影發行人合辦「八十周年誕辰電影展」因疫情被迫延後，但所有工作會待疫情緩和後推進。被問及李小龍精神對今日香港的啟示，他笑說：「李小龍曾經窮到配眼鏡都冇錢，但佢都冇放棄，希望香港人都可以學佢咁不屈不撓精神。」