疫情重創經濟次季GDP跌9 %

全年經濟預測負6至8%
本港第二季實質本地生產總值按年急跌百分之九，政府經濟顧問歐錫熊表示，私人消費開支在第二季按年錄得歷來最大的百分之十四點二的實質跌幅，反映疫情威脅和社交距離的要求在整個季度嚴重干擾本地消費活動，以及外訪旅遊業因旅遊限制而陷入停頓。香港短期經濟前景仍有高度的不確定性，包括中美關係變化，全年實質本地生產總值增長預測，由四月底時宣佈的負百分之四至七，向下修訂至今輪覆檢的負百分之六至八。歐錫熊又認為，通脹率未來進一步放緩，可能會去到低數字，但通縮風險不是太大。全球經濟的復甦料會是反覆不定，在有效疫苗或療法被廣泛應用前，疫情威脅將繼續困擾環球經濟前景。
旅遊業繼續面臨寒冬，旅發局昨日公佈七月份訪港旅客人數約為二萬零六百人，按年下跌九成九。旅發局主席彭耀佳指會積極籌備「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃，希望透過不同的優惠吸引旅客。國泰航空亦公佈，國泰與港龍在七月份合共載客四萬二千多人次，按年大跌九成八，集團預料需求於可見未來難復常。
零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞指零售業界在疫情下，近一半從業員受影響如要停工或放無薪假。立法會議員鄭泳舜昨與勞工及福利局局長羅致光會面，引述指當局關注在第一輪保就業計劃中，有公司的受薪僱員人數為零等情況，已進行調查；又引述羅指下周會公佈新一輪保就業計劃，料月底推行。