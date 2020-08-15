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丹麥皇冠食品屠場逾150人染疫

2020-08-15 列印
　　歐洲最大的肉品生產商丹麥皇冠昨宣佈，由於其公司位於首都哥本哈根附近的屠宰場有逾一百五十名員工確診新冠肺炎，該間屠宰場現已停工。該公司在香港的社交媒體專頁上又指，所有現在於香港出售的產品都是六月或之前生產。現時香港的超市等均有出售丹麥皇冠的產品，食安中心稱正在跟進調查其產品，了解有關肉類產品入口本港情況。

　　丹麥皇冠指將關閉該屠宰場至少一周，以打破員工之間的傳染鏈，並表示所有員工亦必須隔離。世衞指暫無證據顯示食物或包裝可傳播新冠病毒，呼籲毋須擔心。

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