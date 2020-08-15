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政府刊憲現屆立會　續履職不少於一年

2020-08-15 列印
　　特區政府昨刊憲，列明全國人大常委會通過決定，第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止。而第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年。民主派現任議員至今仍未就是否延任表態。公民黨立法會議員譚文豪表示，黨內對是否延任仍有不同意見，亦需要與其他民主派商討，目前未有定案。

　　他指需要考慮技術上留在議會對民主派未來路向有利或有弊，又或若民主派辭職應是小部份議員辭職，卻或一定要捆綁式、「齊上齊落」辭職等。

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