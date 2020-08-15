他指需要考慮技術上留在議會對民主派未來路向有利或有弊，又或若民主派辭職應是小部份議員辭職，卻或一定要捆綁式、「齊上齊落」辭職等。
政府刊憲現屆立會 續履職不少於一年
他指需要考慮技術上留在議會對民主派未來路向有利或有弊，又或若民主派辭職應是小部份議員辭職，卻或一定要捆綁式、「齊上齊落」辭職等。
小龍迷籌備事蹟徑二期 包括10景點 李小龍《龍爭虎鬥》碼頭重現
今年是一代巨星李小龍八十周年誕辰，兼逝世四十七周年紀念，李小龍會正籌備包括十個地點的「李小龍事蹟徑二期」，包括電影《龍爭虎鬥》的拍攝場地。受疫情影響，本土遊發展更顯重要，李小龍會會長黃耀強相信日後落成...
2020-08-15
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外交部：蓬佩奧行徑像打雞血重複謊言 美擬宣佈將孔子學院列外國使團
中美關係緊張持續，美方這次瞄準孔子學院。彭博報道，美國國務院擬要求獲中國資助的孔子學院登記為「外國使團」。美國國務卿蓬佩奧和捷克總理巴比什會面時，大肆批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權，又指中國在全球...
2020-08-14
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以色列阿聯酋突建交 巴勒斯坦憤怒
美國總統特朗普周四在白宮高調公佈，在美國調停下，以色列和阿拉伯聯合酋長國會達成一項和平協議《亞伯拉罕協議》（Abraham Accord），將開展正常化關係及將會推動連串合作。據報，以色列同意「暫停」吞併約旦河西岸土地的計劃，為繼續推動中東和平締造有利條件。 對協議各界取態不一，協議焦點的巴勒斯坦人則感到憤怒，形容這是一次「大出賣」行動。巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯表明拒絕接受，並馬上召回駐阿聯酋大使，以示抗議。巴方強調，阿聯酋和任何其他一方，都無權以巴勒斯坦人民的名義說話。 伊朗外交部亦發表聲明譴責，指毫無疑問加劇地區摩擦；聲明指，被壓迫的巴人和世界上所有自由國家，...
2020-08-15
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地利根德閣寧靜舒適
中半山地利根德閣乃本港著名豪宅，所處地勢較高，加上鄰近中環商業區，吸引不少城中富豪進駐。是次精選該屋苑一個大單位，面積2559方呎，採四房一套間隔，一室品味裝潢，再配以獨特畫作，別具特色，住客更可從大...
2020-08-15
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阿里小米染藍 美團大熱倒灶
恒指公司於昨日收市後公佈恒生指數、恒生國企指數季檢結果，今次為恒指公司5月公佈改革，接納第二上市、同股不同權公司納入恒指國指後的首次季檢。阿里巴巴（9988）一如預期納入恒指，小米（1810）、藥明生...
2020-08-15
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藍月八強「昂」首 救世主安哥
聖經馬太福音第二十章：「正如人子來不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命做多人的贖價」這是耶穌降生意義，也是加比爾捷西斯特色。這名曼城射手矢志學習巴西傳奇朗拿度，同時無私迫搶和走位造就隊友埋門，今晚勢於葡萄牙里斯本再顯靈，領軍歐聯八強大勝里昂晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 馬太福音第二十章記載了耶穌降世不是為了世人侍奉祂，而是親自侍奉世人，奉獻自己的所有，綽號耶穌的加比爾捷西斯正正彰顯這無私精神。此子一向視巴西名宿朗拿度為偶像，不過比肥哨更出色的，正是其侍奉隊友態度。...
2020-08-15
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分症型調治經痛
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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留家抗疫 Stay home煮飯餵男友 黃智雯超市入手成車餸
本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，還爆發「娛樂圈群組」感染，確診的女歌手施匡翹曾到將軍澳電視城錄影及上戲劇班，牽連TVB近百職藝員要進行檢測。曾停拍的新劇《刑偵日記》雖然好快復工，但政府再急推「加辣」抗疫措...
2020-08-15
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好好過日子——練眼神
出外戴口罩，傳情達意就全靠眼神了。 本來走在路上遇到途人，大家微笑一下，算打過招了。但現在口罩一捂，你再微笑人家都看不見，看不見微笑，只見到一隻口罩迎面走來，就算點一下頭，也一定要眼神幫補一下才好，不然人家很難發覺。所以近來在街上見到人，都顯得神情肅穆。這一來，本來和諧的氣氛便沒有了，大家心裏本來都愉悅的，但看起來卻冷冰冰。 本來戴着口罩在街上走已經很不舒服，如此一來更加不舒服，於是我就想練練眼神了。 練眼神，是為了可以在一張臉被口罩遮住的時候，光憑一雙「靈魂之窗」來作點表示，但不練不知道，練了才知難度高。事關眼神練得不夠，使出來等於白使。若練得過火了，眼裏不知會透出甚麼光...
2020-08-15
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瑞爾士兩駒具勝望
新加坡克蘭芝一哩賽日，將於明日舉行，香港賽馬會將轉播其中八場賽事來港。在新加坡從練二十年，前季帶領「林家遊輪」來港參加香港國際賽的紐西蘭練馬師瑞爾士，於其中五場賽事均有馬列陣，他昨日接受查詢時透露，對實力馬「林家旋轉」和「哈利神馬」的機會最感樂觀。 與香港馬「蟲草之星」和「美麗掌聲」同父的「林家旋轉」，於今年二月初出落敗後，再出即大熱贏馬，今次休後復出，增程跑千四米，他說：「『林家旋轉』質素良好，初出一役倘非受擠碰及被逼走外疊，相信已奏凱而回，幸好賽後續有進步，再出成功補中。由於受疫情影響，致使今次賽事才再上陣，但其間牠操練充足，狀態續有進展，此駒步幅較闊，增程跑千四米，理...
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