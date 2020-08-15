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港府要求提供數據　Google拒直接回應

2020-08-15 列印
　　美國科技公司谷歌（Google）發聲明指，將停止直接回應香港當局要求，提供用戶的數據。Google指《港區國安法》自六月生效後，從未向香港當局提供任何數據，往後亦不會再直接回應有關要求，以保護用戶私隱。警方回覆傳媒查詢時表示，調查案件時會向有關人士或機構，要求提供資料或配合，警方只會在必要時，按與職務相關的法例、既定程序或守則行事。

　　Google昨告知香港警方，若他們需要索取用戶數據資料，必須透過與美國的《司法互助條約》提出相關請求。

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