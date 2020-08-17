﻿再多33員工確診 佔全公司三分一 貨櫃碼頭宏記港務大爆疫

本港昨日新增七十四宗新冠肺炎確診個案，較早兩日同為數十宗反彈近一倍，肇因是葵涌貨櫃碼頭「宏記港務操作有限公司」疫情擴大，再多三十三名員工染疫，患者佔全公司人手近三分一。當局指患者共用休息室，如家庭群組般傳播病毒，需要向碼頭工作者派發近八千個病毒檢測瓶，以找出更多潛在染疫者。



新增的七十四宗個案當中，七十宗屬本地感染，當中二十宗源頭不明，另二十多宗初步確診。葵涌碼頭再多三十四人染疫，累計六十三人確診，一躍成為本港第二大疫情群組。



新增患者當中有三十三人來自「宏記」，多數並無病徵，各人在戶外工作，從事卸貨、驗櫃、散工搬運、駕駛剷車等職責，有時需要登船，或曾接觸過海外船員。



一日增74確診 反彈近倍



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「宏記」群組累計四十一人中招，當中涉二代傳播，形容該公司是「重災區」，與員工曾共用細小的休息室用膳、洗澡及睡覺等有關，出現如家人之間交叉感染。她指，葵涌碼頭內共有十間公司有人染疫，難保「宏記」以外公司會否爆疫，中心會陸續在碼頭向工人派發近八千個樣本瓶。



張竹君指，「宏記」有部份員工為散工，或曾到其他地方工作；「宏記」員工亦可能曾與碼頭其他公司人員接觸。她說，最好是關閉整個碼頭以停止爆發，實際操作卻有困難，會再檢視如何讓碼頭運作的同時亦可控制疫情。她建議當公司有員工確診，資方應該即時停工。



「宏記」員工有機會接觸海員



同時，維記牛奶公司一名屯門車隊員工確診，有十至二十多人與患者使用同一輛運輸車，共有約二十人被送檢疫。維記表示，染病員工的工作範圍只涉牛奶遞送，不涉生產。



另外，一名東華學院護士學生染疫，她本月十二日發病當日曾返校考試，期間全程戴上口罩，之後由同學送回家。衞生防護中心會到學校派樣本瓶。確診學生本月八日曾與七至八人聚會，有關人士須送檢疫。張竹君呼籲，若學生出現發燒或不適，不應參加考試。



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