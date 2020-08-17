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﻿「長興」外傭宿舍多兩新症

2020-08-17 列印
■外傭染疫個案增加，警方巡邏外傭聚腳點時，呼籲她們保持社交距離。
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　　外傭群組持續擴大，旺角長興大廈二樓有一名印傭染疫，該單位與早前有確診印傭租住的九樓單位均由同一負責人持有。該負責人再多一名家人確診，他對當局的調查工作仍不合作。

　　衞生防護中心將向全幢大廈的住戶派發樣本收集瓶。

　　最新確診的印傭上月中旬至上月底，曾居住旺角長興大廈二樓單位，本月一日搬到新僱主位於鑽石山鳳德邨的住所。與患者同住的四名外傭及新僱主一家須送檢疫。另有一名外傭初步確診，她本月初曾入住該二樓單位。

當局查源頭　宿舍負責人不合作

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，二樓與九樓單位屬於同一個負責人，該負責人有第二名家人確診。她表示，追蹤長興大廈個案方面遇上困難，因為兩個單位的負責人依然不合作，令追查困難，已交由警方協助。
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