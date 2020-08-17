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南韓疫情反彈 逾200宗確診

2020-08-17 列印
　　全球新冠肺炎確診病例累計超過二千一百萬宗，歐洲多國疫情反彈，南韓亦見反彈，過去一日新增二百七十九宗確診，是從三月初以來首次超過二百宗確診，最嚴重的是首爾城北區和京畿道龍仁市教堂所造成的群聚感染；當局昨起收緊社交距離限制措施，為期兩周，呼籲公眾避免不必要的聚會和活動。

　　巴西里約熱內盧地標救世基督像等主要旅遊景點，因新冠肺炎疫情而關閉五個月後，上周六起重新開放。到訪遊客必須戴口罩，保持社交距離，並不准為取景巨像張開雙臂的角度，躺在地面上拍照；環境部長指救世基督像重開，象徵巴西旅遊業恢復營運。

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