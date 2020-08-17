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秀茂坪街市群鼠開餐 工會促改善衞生問題

2020-08-17 列印
■網傳秀茂坪街市有老鼠圍着擺在地下的豬肉「開餐」。
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　　早前網上流傳短片可見秀茂坪街市有老鼠圍着擺在地下的豬肉「開餐」，引起公眾譁然。工聯會與生豬肉食業職工會就街市鼠患問題約見領展，促改善衞生問題並加強滅鼠，並加裝閉路電視和嚴懲違規商戶，以挽回市民選購豬肉的信心。

　　香港生豬肉食業職工會理事長陳展明指，自從政府禁止晚市堂食後，到街市買食材的市民增加，擔心鼠患問題會影響市民信心，減少購買新鮮豬肉。他又指食環處過往舉辦的滅鼠行動成效不顯著，希望領展盡快落實改善措施，挽回市民對街市衞生的信心。另外，食環署昨日起一連三日，安排十二個街市提早一小時關門清潔消毒。

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